Торжественное посвящение 70 школьников в «Орлята России» прошло в Дмитрове

Церемония посвящения в «Орлята России» прошла в Доме детского творчества «Радуга» в Дмитрове. В ней поучаствовали ученики третьих и четвертых классов школы № 9.

Участниками мероприятия стали родители школьников, представители сферы образования округа, в том числе начальник управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова и председатель местного отделения «Движения Первых» Анастасия Чурилина.

Также по видеосвязи к церемонии подключились ученики школы № 11 имени Героя Советского Союза А. В. Преснякова из Феодосии.

«Желаю юным дмитровчанам уверенно идти навстречу мечтам, добрым делам и великим свершениям вместе с классом и друзьями», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что программу развития соцактивности «Орлята России» реализуют в мунципалитете с сентября 2021 года. Школьников младших классов вовлекают в коллективные дела. Активных детей награждают участием в тематических сменах во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан».