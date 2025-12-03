Торжественное открытие зимнего сезона прошло в парке Толстого в Химках

Мероприятие «Открытие зимнего сезона» с игровой программой состоялось в парке Толстого в Химках. Дети и взрослые активно участвовали в нем, соревнуясь в командах и посещая мастер-классы.

Все желающие смогли испытать себя в старинной русской забаве — метании валенок. Акция «Зимние открытки» прошла на площади у выставочного комплекса «Артишок». Перед зрителями выступили солистки студии «Фиеста», которые порадовали публику популярными эстрадными композициями.

Гости и жители Химок творчески оформили «Морозный пейзаж» на мастер-классе и согрелись горячим чаем в конце дня.

«Такие зимние забавы объединяют людей и создают особую атмосферу. Совет депутатов поддерживает подобные активности на свежем воздухе и закладывает средства на их проведение в бюджет округа. Нам важно, чтобы в каждом микрорайоне зимой было место, где можно провести время всей семьей», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Множество тематических событий запланировали в этом зимнем сезоне в Химках: открытие резиденции Деда Мороза, интерактивные программы, выставки, концерты и спортивные турниры.