По традиции в конце апреля коломенские поисковые отряды, как и тысячи их соратников по всей стране, открывают новый сезон «Вахты памяти». Ребята отправляются в экспедиции с особой миссией — вернуть из безвестности имена погибших бойцов, отдавших жизнь за свободу Отечества, восстановить их фронтовые судьбы и рассказать о них потомкам.

Поисковое движение в нашей стране зародилось еще в 70-е годы, а первая всесоюзная «Вахта памяти» состоялась в мае 1989 года в Новгородской области на месте гибели 2-й ударной Армии. Тогда же к патриотической акции присоединилась и Коломна.

Торжественная церемония открытия «Вахты памяти» прошла возле Музея боевой славы. Командиры поисковых отрядов, получая маршрутные листы, ознаменовали новый поисковый сезон ударом в колокол, на котором высечены символичные слова: «Живи и помни».

Каждый из этих ребят, безусловно, тоже является бойцом — бойцом за восстановление истории. У любого из них есть шанс вписать еще одну страницу в историю Великой Отечественной войны. В этом году из Коломны в экспедиции отправятся пять поисковых отрядов — это «Суворов», «Робинзоны во Вселенной», отряд имени дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева, «Георгий Победоносец» и «Эхо войны». Они будут вести работу в Республике Карелия, Ленинградской, Смоленской, Калужской и Волгоградской областях.

«Мы благодарны всем вам, страна благодарна всем вам за то, что вы храните память, что вы эту память ощущаете своими руками, за то, что вы эту память дальше несете, распространяете среди своих сверстников, делаете очень нужное дело. Спасибо вам большое», — обратилась к поисковикам заместитель главы Коломны Лариса Лунькова.

Память погибших почтили минутой молчания. Поисковые отряды отправились в свой непростой путь — путь долга, мужества и памяти, — ради тех, кто не пожалел жизни, защищая будущие поколения.