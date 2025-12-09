Торжественное открытие сезона катания на коньках пройдет в Ногинске

Долгожданное событие пройдет 10 декабря в Центральном парке Ногинска. Гостей ждут показательные выступления фигуристов, вокальные номера с любимыми песнями и праздничная дискотека-катание.

Неделя в парках Богородского округа будет насыщенной.

В среду в Центральном парке произойдет долгожданное событие — торжественное открытие сезона катания на коньках! В 18:00 начнутся выступления профессиональных фигуристов, а после все желающие смогут сами выйти на лед.

Настоящим предпраздничным подарком для гостей парков «Роща», Глуховского и Центрального станет общеобластное мероприятия «Парки.Сказки.Торжество»! Для гостей подготовлены настоящие сказочные программы — мини-спектакли, волшебная анимация, угощение горячим чаем, активности в Резиденции Деда Мороза. Начало 13 декабря в 12:00 в Центральном парке и в 16:00 в парках «Роща» и Глуховском.

В воскресенье в Центральном, Глуховском и парке «Роща» пройдут детские игровые и творческие программы.

Завершит неделю литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» сольным концертом Ирины Воржевой «Романса трепетные звуки…». Начало программы в 16.00.