Торжественное открытие обновленного зрительного зала Дома культуры прошло в Лобне

Жители Лобни получили современное место для встреч с искусством — после капитального обновления в Доме культуры «Луговая» заработал полностью обновленный зрительный зал. Событие стало значимым шагом в развитии городской культурной инфраструктуры.

3 декабря в Доме культуры «Луговая» состоялось торжественное открытие зрительного зала, прошедшего масштабную реконструкцию. В мероприятии приняла участие глава муниципалитета Анна Кротова.

На обновленной сцене для лобнинцев выступили творческие коллективы и хореографические ансамбли, базирующиеся в ДК. В ходе ремонта были заменены напольные покрытия, обновлены стены, модернизирована сценическая конструкция, а также установлены удобные кресла и современное техническое оборудование. Благодаря этому зал теперь готов принимать спектакли, концерты и другие культурные события любого формата.

«Снежный бал ознаменовал начало новой эры для этого пространства. Юные таланты уже смогли оценить возможности современной сцены, а гости — комфорт обновленных мест для зрителей», — подчеркнула Анна Владимировна Кротова.