Торжественное открытие нового творческого сезона прошло в Серпухове

Новый творческий сезон 2026–2027 годов стартовал в городском округе. К его открытию «Точка роста» и Дворец культуры имени Ленина подготовили обширную программу.

Для гостей работали разнообразные творческие мастерские, пленэр от студии изобразительного искусства «Палитра», аквагрим и торговая площадка. На открытии сезона выступали артисты, творческие коллективы и спортсмены.

Особое внимание в этот день было уделено образовательным инициативам. Состоялась презентация деятельности движения «Здоровое Отечество», а также общешкольное родительское собрание, одной из тем которого стал запуск в школе № 10 проекта «Цифровые классы Подмосковья». Проект ориентирован на учеников 10–11-х классов физико-математического и естественно-научного профилей и направлен на интеграцию качественного верифицированного цифрового контента в образовательную платформу «Сферум».

На собрании подвели итоги действующего более четырех лет проекта «Интеллект будущего». За это время участие в нем приняли 162 школьника из Серпухова. Основными направлениями занятий являются 3D-моделирование и робототехника. Следующая выездная смена проекта состоится с 5 по 9 октября, набор участников начнется с 1 сентября.

В новом сезоне открылось новое творческое направление — театральная студия «Арт.сфера», которая объявила набор желающих для обучения театральному искусству, сценической речи и актерскому мастерству.