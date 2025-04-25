Торжественное открытие кадрового форума прошло в Подольске

Значимое весеннее мероприятие «Подольск — город возможностей» приурочили к празднику созидания, профессионализма и уважения к труду 1 Мая. В церемонии открытия приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов и председатель совета депутатов округа Алексей Никулин.

Руководитель муниципалитета вручил награды представителям трудовых династий и лучшим работникам Подольска. Они получили почетные грамоты и знаки Московской областной думы «За труды», благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и благодарности главы округа.

Григорий Артамонов отметил, что Подольск является промышленным центром региона, в котором работают как легендарные гиганты, так и современные молодые компании. Благодаря форуму молодежь сможет больше узнать об этих предприятиях и убедиться, что профессии рабочего, техника или инженера — стабильные, перспективные и уважаемые.

«Форум станет важным шагом в укреплении связи поколений и сохранении ценностей, которые делают Подольск сильным. Гордимся нашей историей и жителями, которые продолжают ее создавать», — подчеркнул глава муниципалитета.