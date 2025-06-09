Торжественное открытие форума пришкольных лагерей прошло в Серпухове

В Принарском парке состоялось торжественное открытие ежегодного форума пришкольных лагерей «Корабль „Детство“». В этом году он отмечает 15-летний юбилей.

Мероприятие собрало рекордное количество участников — почти 1,2 тысячи детей из 19 пришкольных лагерей.

«Форум призван сделать летний досуг ребят насыщенным, познавательным и радостным», — отметила консультант отдела дошкольного и дополнительного образования Комитета по образованию Мария Михайлова.

Программа форума включает традиционные конкурсы и активности: военно-патриотическую игру «Зорничка», спортивные соревнования «Смелые, дружные, умелые» и конкурс театральных постановок, посвящённый произведению Алексея Толстого «Золотой ключик». В первый день дети прошли различные станции по маршрутным листам, демонстрируя свои навыки и смекалку.

Основные этапы соревнований будут проходить с 9 июня по 9 июля. По итогам смены самые активные и талантливые участники получат заслуженные награды. Форум объединяет школьников преимущественно с первого по пятый класс, создавая для них яркое и насыщенное лето.