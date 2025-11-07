Торжественное открытие библиокафе прошло в Можайском округе

В Можайской библиотеке состоялось торжественное открытие библиокафе. Новое пространство отличается современным дизайном и уютной атмосферой, созданной для чтения и отдыха.

Среди присутствующих на торжественной церемонии были депутат Можайского округа, муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» и председатель местного Совета ветеранов Нина Истратова, заместитель начальника управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Жанна Василенкова, а также член Президиума Совета ветеранов, член Общественной палаты Можайского округа Валентина Фомченко.

После косметического ремонта здесь появились удобные диваны, кресла, столы и стулья, а также автомат с напитками и сладостями, включая кофейный аппарат.

В библиокафе можно будет углубиться в произведения, отражающие культурное наследие Можайского округа, например, перечитать «Войну и мир» Льва Толстого или узнать больше о графе Сергее Уварове.

Напомним, планируется создание подобного кафе в поселке Уваровка.

«Приходите в библиокафе за новыми впечатлениями, хорошими книгами и теплой атмосферой», — подчеркнула депутат Нина Истратова.