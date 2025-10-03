Торжественное открытие Банного леса в Пушкино пройдет 4 октября

В Пушкинском округе заканчивается благоустройство Банного леса. Все основные работы уже завершили, а официальное открытие состоится в субботу, 4 октября.

Теперь в парке есть удобные пешеходные дорожки и веломаршруты, зоны отдыха со скамейками и навесами, современные детские площадки, воркаут-зона и скейт-парк.

Для удобства посетителей установили беседки, фонари, камеры видеонаблюдения и современные светильники. В парке появятся павильоны с прокатом спортинвентаря, туалеты, комната для мам с детьми, а также парковка с местами для маломобильных людей.