Торжественное открытие Аллеи звезд прошло в Павловском Посаде

Символ признания талантов и гордости российского кинематографа появился 26 апреля на территории музея Вячеслава Тихонова. Мероприятие приурочили к юбилейному международному кинофестивалю «17 мгновений», который прошел в округе в десятый раз.

За все время фестиваль объединил актеров, режиссеров и кинолюбителей, став площадкой для общения и демонстрации новых работ. Теперь в Павловском Посаде появилась своя Аллея звезд. Местные жители и гости города смогут прогуливаться по ней, вспоминая имена великих артистов и режиссеров, которые оставили яркий след в истории кинематографа.

После церемонии открытия у всех желающих была возможность пообщаться с известным актером Александром Домогаровым. Такие встречи важны тем, что звезды кино не держатся за сцены и камеры, а готовы делиться теплом и душевностью с поклонниками.

Событие стало настоящим подарком для округа, еще раз подчеркнув значимость киноискусства и уважение к его великим создателям.