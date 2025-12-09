Торжественное награждение волонтеров прошло в Химках

В понедельник 8 декабря состоялось празднование Дня добровольца в Химках. Выставочный комплекс «Артишок» в своих стенах принял церемонию награждения под названием «Волонтер Х», где отметили самых активных молодых людей города.

Добровольцам вручили памятные статуэтки и благодарственные грамоты в знак признания их значительного вклада в развитие округа и поддержку его жителей. Участники читали послания, которые написали себе в прошлом году, а также совместно составили капсулу времени с письмами к будущему. Творческие мастер-классы были организованы для всех гостей.

Волонтеры Химок работают в самых разных направлениях. Они занимаются охраной природы и защитой окружающей среды, организуют городские мероприятия, помогают медицинским работникам, поддерживают патриотические и гуманитарные инициативы, а также участвуют в культурных и творческих проектах.

Зарегистрированных волонтеров в Химках свыше четырех тысяч человек. Многие из них уже много лет бескорыстно делятся своим временем и энергией, не ожидая никаких наград. Присоединиться к их рядам может каждый, кто искренне хочет помогать.

Стать частью команды волонтеров можно зарегистрировавшись на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья», или обратиться в ресурсный центр по адресу: ул. 9 Мая, д. 18Б.

Это мероприятие еще раз подтвердило, что даже малейшее доброе дело способно изменить мир к лучшему. В администрации поблагодарили добровольцев Химок за их отзывчивость, силу духа и теплое сердце.