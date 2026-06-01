Торжественное мероприятие прошло ко Дню пограничных войск в Чехове

В честь Дня пограничных войск в подмосковном Чехове прошло торжественное мероприятие у памятника «Пограничникам всех поколений». Зеленая фуражка и значок уже полвека являются символом мужества и стойкости.

Председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина отметила: «Вы знаете, в ваших рядах случайных людей не бывает, потому что вы — люди с особым складом характера, с мужеством, выносливостью, особой бдительностью». В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие пограничных войск РФ, депутаты, юнармейцы отряда «Флагман», кадеты Любучанской школы и местные жители.

Начальник управления развития отраслей социальной сферы Ольга Щукина напомнила: «85 лет назад именно пограничники приняли смертный бой и сражались в Брестской крепости с врагом. Пример этих ребят служит для вас, для всех, кто служил на госгранице, ярким примером мужества, самоотверженности и героизма». Ключевым моментом праздника стало открытие мемориальной доски на месте капсул с землей с пограничных застав Белгородской, Брянской и Курской областей.

Минутой молчания почтили память погибших, а юнармейцы дали три залпа в воздух. Медали имени Евгения Родионова «За верность» вручили ветеранам «Боевого братства» — Владимиру Носову и Ивану Зиборову.