Торжественная выписка из роддома ко Дню матери прошла в Воскресенске

Традиционно каждый год в Воскресенском родильном доме проходит торжественная выписка ко Дню матери. На мероприятии поздравляют новоиспеченных родителей, а также сотрудников учреждения.

В семье Анфиногеновых и Макеевых на свет появились дочери. Молодых женщин поздравила заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы та любовь, которую вы дарите своим детям и близким, возвращалась к вам стократно, чтобы наши детишки росли здоровыми. Нашим врачам я желаю семейного счастья, благополучия, чтобы в наш роддом возвращались, и только тут рождались наши детки», — сказала Ольга Коротеева.

На торжественной выписке поздравили не только молодых родителей, но и сотрудников. Им вручили благодарности, цветы и награды.

«Я крайне осознано подходила к выбору профессии. Решение это было окончательное и бесповоротное. Путь был тернистым, но оно того стоит. Когда получаешь вот эти эмоции появления новой жизни на свет, когда ты принимаешь непосредственное участие в этом, — это бесценно», — поделилась врач гинекологического отделения Воскресенской областной больницы Татьяна Базна.

В 2024 году в Воскресенском роддоме на свет появились 564 малыша. Современное оснащение, отзывчивый и высокопрофессиональный коллектив медиков — вот за что выбирают это учреждение будущие мамы.

«Я ухожу в прекрасных чувствах. Жанетта Львовна показала мне, что роды — это нестрашно. Сюда можно прийти и второй, и третий раз, и четвертый раз», — сказала Мария Анфиногенова.