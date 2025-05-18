Торжественная церемония вручения знаков ГТО прошла в Химках

В пресс-центре стадиона «Арена Химки» состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО. Золотые значки за успешное выполнение нормативов получили 70 школьников из Химок.

Участниками стали как младшие школьники, так и выпускники, которые успешно справились с такими дисциплинами, как короткий и длинный бег, подтягивания, отжимания, прыжки в длину, метание и растяжка.

Особое внимание на мероприятии уделили 80-летию Великой Победы: участникам напомнили о важности этой даты и вручили георгиевские ленты.

Стоит отметить, что по итогам 2024 года Химки заняли второе место в Подмосковье по количеству выданных знаков ГТО — их получили около 6,5 тысячи жителей города.

В Московской области функционируют 68 центров тестирования, где каждый желающий может пройти нормативы в своей возрастной категории и получить соответствующий знак. Адреса центров доступны на сайте Министерства спорта.