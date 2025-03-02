Торжественная церемония вручения медалей к 80-летию Победы прошла в Пушкино

Торжественная церемония вручения медалей прошла в образовательном комплексе № 11 в Пушкино. Многие из награжденных пережили блокаду Ленинграда и концлагеря.

Вместе с ветеранами в зале присутствовали кадеты-юнармейцы, ветераны горячих точек, участники и ветераны СВО и их родные. Многие из награжденных во время войны трудились в тылу, некоторые пережили блокаду Ленинграда и концлагеря.

«Мероприятие прошло очень хорошо, на высоте. Мы — жители блокадного Ленинграда. Мы — дети без детства. Поэтому для нас эта дата очень значима», — сказала председатель первичной организации «Жителей блокадного Ленинграда» в Пушкино Римма Галкина.

Для гостей подготовили тематическую программу с вокальными и танцевальными номерами. В фойе расположилась фотозона, посвященная событиям специальной военной операции.