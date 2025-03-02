Торжественная церемония вручения медалей к 80-летию Победы прошла в Пушкино
Торжественная церемония вручения медалей прошла в образовательном комплексе № 11 в Пушкино. Многие из награжденных пережили блокаду Ленинграда и концлагеря.
Вместе с ветеранами в зале присутствовали кадеты-юнармейцы, ветераны горячих точек, участники и ветераны СВО и их родные. Многие из награжденных во время войны трудились в тылу, некоторые пережили блокаду Ленинграда и концлагеря.
«Мероприятие прошло очень хорошо, на высоте. Мы — жители блокадного Ленинграда. Мы — дети без детства. Поэтому для нас эта дата очень значима», — сказала председатель первичной организации «Жителей блокадного Ленинграда» в Пушкино Римма Галкина.
Для гостей подготовили тематическую программу с вокальными и танцевальными номерами. В фойе расположилась фотозона, посвященная событиям специальной военной операции.
Иерей Василий Ковальчук подарил всем ветеранам иконы Георгия Победоносца — символа мужества и стойкости.
«Вы победили не только в военном сражении, у нас еще есть и победа духа. Нужно было быть очень духовно развитым человеком, чтобы совершить такой подвиг. Ничто не смогло сломить наш дух», — сказал Василий Ковальчук.
На мероприятии прошла церемония символической передачи знамени Победы от ветеранов Великой Отечественной войны участникам СВО. Юнармейцы вручили его Герою России командиру 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Федеральной службы войск Национальной гвардии генерал-майору Сергею Хайрудинову.
«Сегодня мы формируем хорошую традицию и закладываем тот фундамент, который даст нам уверенность в завтрашнем дне. Даст нам уверенность в том, что наше молодое поколение будет понимать, будет помнить и чтить тот подвиг, который совершили наши ветераны. Они прошли большую историю. Они победили в великой войне», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
В конце прошло чаепитие. Ветераны делились воспоминаниями о тяжелых годах, о неимоверном труде в тылу, о радости победы и об усилиях по восстановлению страны.
«Их рассказы — это бесценный урок мужества, стойкости и любви к Родине», — отметил Максим Красноцветов.