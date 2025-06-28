Торжественная церемония вручения аттестатов прошла в школе № 30 в Химках

В школе № 30 города Химки состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам, ознаменовавшая старт нового жизненного этапа для ребят. Директор школы Татьяна Кавторева обратилась к выпускникам с теплыми словами напутствия, пожелав им уверенности в себе, успехов и исполнения самых заветных мечтаний.

Ее речь прозвучала как мудрый совет перед началом нового, еще неизведанного пути.

«Сегодняшний день — это важный рубеж в жизни каждого выпускника. Впереди вас ждет множество возможностей, новых свершений и открытий. Не бойтесь мечтать, дерзать и идти к своей цели! Помните, что знания, полученные в школе, станут надежным фундаментом для ваших будущих успехов. Удачи вам, дорогие выпускники», — сказала Татьяна Кавторева.

Выпускной вечер в школе № 30 стал ярким и запоминающимся событием, символизирующим прощание с детством и открытие новой, интересной и полной возможностей главы жизни.

Отметим, что в этом году более 1,4 тысячи выпускников 11 классов получили аттестаты во всех школах города Химки.