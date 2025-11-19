После завершения первого триместра в школе Чехов‑3 состоялось традиционное торжественное мероприятие. Оно проводится для учеников девятых классов.

В рамказ мероприяти школьники выступили с краткими сообщениями о классе, предпочтениях и внеучебных интересах, обозначив ориентиры на предстоящий этап обучения.

«Мы, ученики 9 класса, успешно прошли испытание детством, а значит, у нас впереди — отрочество, юность, молодость, одним словом — прекрасное далеко!» — сказали учащиеся.

В рамках церемонии выпускники 11 классов вручили новоиспеченным старшеклассникам памятные значки с мотивирующими надписями.

Традиционный ритуал посвящения включал: принесение торжественной клятвы учениками девятого класса. По завершении церемонии слово для поздравления и напутствия было предоставлено директору школы Любови Красовской. Она пожелала ребятам успехов во всех начинаниях.