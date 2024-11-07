Торжественная церемония посвящения в кадеты состоялась в Чехове

В средней школе № 3 в Чехове состоялась торжественная церемония, на которой учащиеся седьмого класса произнесли клятву кадета. Это событие прошло в преддверии Дня полиции, подчеркивая тесное сотрудничество школы с Отделом Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов.

Школа № 3 уже открыла второй кадетский класс, что свидетельствует о высокой востребованности кадетского образования среди школьников и их родителей. Образовательная программа кадетских классов включает углубленное изучение математики и информатики, введение в экономику и право, а также воспитательные мероприятия с акцентом на патриотическое воспитание, начальную военную подготовку и основы бальных танцев.

Совместная работа школы и отдела полиции направлена на профессиональное просвещение учащихся и поддержку в выборе будущей профессии. Школьники регулярно встречаются с сотрудниками и ветеранами полиции, посещают высшие учебные заведения и проходят дополнительные курсы.

На торжественной церемонии присутствовали родители, учителя и сотрудники Отдела внутренних дел по Чехову, чтобы разделить этот важный момент с ребятами. День принятия клятвы кадета станет значимым событием в жизни учеников, символизируя их готовность служить на благо округа и страны.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что сам прошел через кадетскую школу. Он подчеркнул, что кадетство — это не только обучение и развитие военных навыков, но и формирование дисциплины, моральных ценностей и лидерских качеств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».