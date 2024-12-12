Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Химках

Учащиеся произнесли клятвы верности и пообещали стать достойным пример для подрастающего поколения, хранить честь страны и с гордостью выполнять долг. Также кадеты подготовили показательные выступления по рукопашному бою, исполнили кадетский вальс и известное музыкальное произведение «Служить России. Заслуги воспитанников школы отметили свидетельствами, кадетскими книжками и наградами. Командиры отделений получили звания „младших вице-сержантов“.

Напомним, ранее в школе-интернате «Кадетский корпус» отпраздновали 15-летие со дня формирования специализированных классов. Первое отделение создали в Химках в 2009 году по инициативе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Всего на этом направлении обучаются свыше 250 человек.