На площадке перед школой № 3 в Чехове учащиеся выстроились в торжественную линейку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почти каждый из ребят принес фотографию ветерана.

«Лопасненская земля славится героями. В Великую Отечественную войну практически половина населения Лопасненского поселка встала и ушла на защиту Родины. Многие с поля боя не вернулись, многие получили звание Героя Советского союза», — обратился к школьникам руководитель муниципалитета.

Глава Чехова Михаил Собакин выступил перед собравшимися с приветственным словом.

Сегодня округ гордится героями, которые отправились в зону специальной военной операции. Одного из них удостоили государственной награды.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом четвертой степени награждается Дмитрий Белоконь», — сказал заместитель командира батальона Константин Макаров.

Боец отравился на фронт осенью 2023 года, служил в девятом полку девятой роты Балтийского флота. Дмитрий получил серьезное ранение. В седьмом кадетском классе школы № 3 учится его младшая дочь Нинель.

На линейке также вручили медали призерам и победителям Всероссийской олимпиады школьников. Завершилось торжественное мероприятие праздничной программой. Учащиеся исполнили военные песни, прочитали стихи, показали танцевальные номера.