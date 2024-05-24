Торжественная линейка для выпускников школы № 5 прошла в Дмитрове

В Дмитровской школе № 5 состоялась торжественная линейка, посвященная выпуску первых одиннадцатиклассников. На мероприятии ребят поздравляли учителя, родители, первоклассники и гости.

С напутственными словами к выпускникам также обратились первые учителя, родители и депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Первоклассники пожелали выпускникам удачи на экзаменах.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный пожелал ребятам уверенно идти к своим целям, не бояться перемен и опираться на знания, приобретенные в школе.

Директор школы Татьяна Матвеец поздравила выпускников, отметив их достижения и пожелав им успешного будущего.

Выпускники поблагодарили учителей и руководство школы за поддержку и помощь на протяжении всех лет обучения. Торжественная линейка завершилась традиционным школьным вальсом и звонком, который прозвенел для выпускников в последний раз.

В Дмитровском городском округе последний звонок также прозвучал для 2300 девятиклассников.

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