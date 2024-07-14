Торты кондитера из Мытищ Елены Кальченко побили рекорд России

По случаю завершения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ команда кулинаров приготовила торт, который побил рекорд страны. Вместе с кулинарами над созданием лакомства трудилась и кондитер из Мытищ Елена Кальченко.

Всего в изготовлении торта принимали участие мастера из 30 регионов России. Руководили проектом известные кондитеры Марина и Максим Синицкие.

Торт испекли в виде флага России: его длина шесть метров, а ширина — четыре. Весила сладость более полутора тонн. Рекорд зафиксировали представители Международной книги рекордов «Интеррекорд».

А ко Дню семьи команда кондитеров преподнесла участникам мероприятия второй подарок — торт в виде ромашки высотой более двух метров.

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