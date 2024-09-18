Торт высотой 2 метра приготовят для гостей фестиваля «Золотой кабачок» в Клину

Большой осенний фестиваль «Золотой кабачок» пройдет 21 сентября в клинском парке «Сестрорецкий». В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в этом году мероприятию исполняется 20 лет.

Специально для гостей юбилейного по счету «Золотого кабачка» испекут торт высотой два метра. Новой в программе фестиваля станет ярмарка фермеров.

Праздник начнется в 12:00. Организаторы предложат гостям интерактивные площадки, осенние фотозоны, концерт и мастер-классы. Все желающие смогут продегустировать соленья, варенье и выпечку. Огородников приглашают принять участие в конкурсе на самый тяжелый овощ-гигант.

Один из старейших фестивалей Клина постоянно трансформируется, сохраняя при этом уникальные черты. За свою историю он проводился на разных площадках городского округа. В этот раз гостей ждут в парке «Сестрорецкий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

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