Торт весом более тонны представили предприниматели из Подмосковья на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Новый рекорд установили предприниматель из Лобни Анна Лебедева и известные кондитеры Марина и Максим Синицкие. Они представили торт весом более тонные на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, посетители выставки с удовольствием попробовали этот шедевр кондитерского искусства.

Самый большой торт в виде флага России вошел в Книгу рекордов страны.

«Создание этого уникального символа единства и гордости за страну требовало от команды кондитеров не только профессионализма, но и огромного труда», — подчеркнули в ведомстве.

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