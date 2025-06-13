Торт весом более 100 килограммов изготовили ко Дню России в Можайске

Масштабный мастер-класс по приготовлению трехметрового торта прошел ко Дню России в Можайске. Студент техникума и активный участник различных кулинарных проектов на федеральных каналах изготовил десерт весом более 100 килограммов.
Во время приготовления использовали цвета российского триколора.
«Я очень рад, что моя идея получилась на все 100%! Однажды я шел с работы и подумал, что хочу сделать большой тор. Меня поддержали мои друзья-однокурсники. Сегодня у нас это получилось», — поделился Александр Богачев.
Гости с интересом наблюдали за процессом приготовления. Особенно за украшением десерта ароматным ванильным кремом.
«Я смотрела все выпуски шоу, в котором участвовал Александр. Здорово, что он приехал сегодня и показывает как делать торт», — рассказала маленькая гостья события Мирослава.
Гости праздника увидели кулинарное искусство в действии. После все попробовали десерт, изготовленный Александром и его командой. Часть торта передали благотворительным организациям.
Делегация Павлово-Посадского округа посетила концерт на Красной площади
Появилось видео с места смертельного пожара в Куровском
Супруги погибли при пожаре в Подмосковье
Путину докладывают об ударах Израиля по Ирану
Автомобиль загорелся на МКАД
Косачев допустил начало большой войны
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте