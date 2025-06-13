Торт весом более 100 килограммов изготовили ко Дню России в Можайске

Масштабный мастер-класс по приготовлению трехметрового торта прошел ко Дню России в Можайске. Студент техникума и активный участник различных кулинарных проектов на федеральных каналах изготовил десерт весом более 100 килограммов.

Во время приготовления использовали цвета российского триколора.

«Я очень рад, что моя идея получилась на все 100%! Однажды я шел с работы и подумал, что хочу сделать большой тор. Меня поддержали мои друзья-однокурсники. Сегодня у нас это получилось», — поделился Александр Богачев.

Гости с интересом наблюдали за процессом приготовления. Особенно за украшением десерта ароматным ванильным кремом.