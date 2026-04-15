«Торнадо» из Подмосковья завоевал серебро в женской хоккейной лиге

Подмосковный хоккейный клуб «Торнадо» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею среди женских команд в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертом матче финальной серии команда из Подмосковья уступила уфимской «Агидели» со счетом 0:1. Шайба была заброшена уже на пятой минуте встречи.

Игра прошла в упорной борьбе. Команды создавали много опасных моментов, но реализовать свои шансы не удалось. Вратари обеих команд показали надежную игру, выручая свои коллективы.

По итогам финальной серии подмосковный клуб завоевал серебряные медали чемпионата России. Это значимое достижение, так как команда впервые с сезона 2021/2022 вышла в финал соревнований и боролась за золотые медали.

Финальная серия чемпионата России по хоккею среди женских команд прошла с 7 по 14 апреля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

