Торговый центр в Красногорске достроят после вмешательства бизнес-омбудсмена

Здание торгового центра в Красногорске достроят после вмешательства бизнес-омбудсмена Подмосковья Натальи Чудаковой. Она получила обращение от компании, которая столкнулась с затяжной процедурой согласования документов, необходимых для завершения строительства.

Организация приобрела объект на торгах. Для завершения работ было необходимо скорректировать проектную и разрешительную документацию. Из-за сложностей во взаимодействии с администрацией округа процесс затянулся. К процедуре подключили Центр содействия строительству

«В результате весной 2025 года в проектную документацию и разрешение на строительство внесены изменения, позволившие приступить к демонтажу конструктивных элементов, не предусмотренных актуальной проектной документацией. А к концу года заявитель получил обновленное разрешение на строительство, соответствующее действующим нормативам», — рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В результате работы удалось возобновить.

Направить жалобу в адрес бизнес-омбудсмена можно по ссылке.