Торговый центр на Оранжерейной улице в Красногорске реконструируют в 2027 году

В Красногорске продолжается реконструкция торгово-развлекательного центра на Оранжерейной улице. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, которые сообщили, что строительная готовность объекта достигла 25%.

Строительство здания началось еще в 2007 году, однако впоследствии проект заморозили на длительный срок. Возобновить работы застройщик смог только в конце прошлого года. Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные коммуникации, укладывают кровлю и отделывают фасад.

После завершения реконструкции площадь торгово-развлекательного центра превысит 22 тысячи квадратных метров. Здание будет иметь не более трех этажей и полностью соответствовать требованиям безбарьерной среды для маломобильных посетителей.

Проект предусматривает размещение торговых помещений на нулевом уровне, а на первом этаже оборудуют пространства свободной планировки, предназначенные преимущественно для офисов предприятий малого и среднего бизнеса. Внешний облик здания дополнят объемные вывески со светодиодной подсветкой.

Завершить реконструкцию торгово-развлекательного центра планируется в первом квартале 2027 года.