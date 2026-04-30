Торговый комплекс построили на Дарьинской улице в Красногорске

В микрорайоне Опалиха в городском округе Красногорск построили новое торговое здание. Сейчас объект готовят к открытию.

Площадь двухэтажного здания на Дарьинской улице превышает две тысячи квадратных метров.

Внутри расположат магазины и сервисы для жителей микрорайона. Благодаря продуманной планировке на территории смогут одновременно работать несколько торговых точек. Это даст возможность грамотно подобрать арендаторов под нужды посетителей.

В торговом комплексе предусмотрели зоны разгрузки товаров, инженерные помещения, а также подъемник, который позволит доставлять товары на второй этаж.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили здание, которое возвела компания «Дарьинское», и выдали заключение, подтверждающее, что оно соответствует заявленному проекту.

В ближайшее время объект введут в эксплуатацию.