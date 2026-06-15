Торговые точки вдоль Ленинградского шоссе проверили в Солнечногорске

Среди нарушений выявили незаконные съезды, хаотичную рекламу, открытое хранение шин и заросли борщевика. В ходе рейда зафиксировали самовольные примыкания к дорожной сети, выносную торговлю, создающую визуальный шум, а также ненадлежащее содержание участков — отсутствие покоса травы и запущенные территории. Каждое нарушение сфотографировали и внесли в протокол. Нарушителям выдадут предписания на устранение. Повторная проверка запланирована на конец июня.

За несоблюдение правил содержания территорий предусмотрены штрафы: для граждан — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. В некоторых случаях физическим лицам могут вынести предупреждение.