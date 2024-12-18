Торговые точки по продаже фейерверков проверили в Солнечногорске

Проверка торговых точек, занимающихся продажей пиротехники, прошла в Солнечногорске. Специалисты оценили условия хранения изделий и проверили сертификаты качества, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления потребительского рынка и МЧС России. Первоначально они посетили нестационарные торговые объекты у торгового центра «Солнечный».

«Мы уделили особое внимание не только качеству пиротехнических изделий, но и соблюдению правил торговли. Все в порядке: документы актуальны, сертификаты соответствуют требованиям, замечаний не выявлено», — отметила заместитель начальника управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства Анна Мурадова.

Проверки проводятся в рамках месячника качества и безопасности пиротехнической продукции, который продлится до 15 января.

«В этот период усиливается контроль за размещением временных торговых точек, осуществляется проверка безопасности и качества фейерверков и петард, а также пресекается незаконная торговля», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В Солнечногорске запущена горячая линия для сообщений о продаже некачественных товаров: 8(4962)63-85-47. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Управление потребительского рынка настоятельно рекомендует при покупке пиротехники проверять наличие сертификатов и рекомендации по безопасному использованию.

Администрация округа также определит специальные места для запуска фейерверков.