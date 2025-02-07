Торговые объекты в селах и деревнях в Шатуре приведут к единому стилю

В администрации муниципального округа Шатура прошла встреча с предпринимателями. Начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова рассказала, что в 2024 году торговые объекты в городе привели к единому стандарту. Такую же работу проделают в деревнях и селах муниципалитета в 2025 году.

План по выполнению этой работы в Шатуре осуществлен полностью благодаря прямому общению с владельцами бизнеса. Изменения особенно заметны на центральных улицах. Например, на проспекте Ильича привели в порядок и фасады, и входные группы небольших магазинов.

«В прошлом году в этом направлении проделана большая работа: часть уличных палаток была демонтирована, другие приведены к единому стандарту. Теперь большинство нестационарных торговых объектов выглядят стильно и современно. В этом году работа продолжится», — отметила Елена Владимировна.

Специалисты изучат покупательскую активность в поселках, деревнях и селах в муниципальном округе. Если объект будет востребован у жителей, его владельцу предстоит привести его к единому стандарту. В управлении инвестиций и экономического развития отметили, что работа будет проводиться под контролем Министерства сельского хозяйства Московской области.

Ранее на эту проблему обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он дал соответствующее поручение главам муниципалитетов.