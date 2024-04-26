Торговые объекты в Подольске привели в соответствие с законом | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:02 Торговые объекты в Подольске привели в соответствие с законом Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Еще один объект торговли привели в соответствие с законодательством в Подольске. Это крупный мебельный центр на улице Московская. У здания заменили крышу, а сейчас занимаются реконструкцией фасада.

В Подольске принято решение демонтировать уже 19 объектов торговли. 16 зданий снесли, в девяти сделали ремонт.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье начали большую работу по приведению в порядок торговых объектов. Под контролем Министерства сельского хозяйства и продовольствия мероприятия проводят местные администрации. В красной зоне находится более 1 390 объектов в 56 городских округах.

Особое внимание уделяют территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Здесь в красной зоне более 500 объектов, из которых уже более 200 привели в соответствие.

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