Торговые объекты на Московской площади в Жуковском приведут к единому стандарту

Глава Жуковского Андроник Пак осмотрел торговые объекты на Московской площади, где идут работы по приведению их внешнего облика к единым стандартам благоустройства. В соответствии с требованиями, все предприниматели разработали и согласовали необходимые дизайн-проекты и колористические паспорта.

Андроник Пак лично встретился с предпринимателями для детального обсуждения вопросов формирования единого архитектурного облика. Он отметил, что эта работа имеет особое значение для современного Подмосковья, особенно когда речь идет о такой ключевой территории, как площадь, примыкающая к станции МЦД-3 «Отдых».

Данная площадь является визитной карточкой Жуковского, и ее внешний вид должен соответствовать статусу города.