Торгово-промышленная палата и школа № 20 начали сотрудничать в Балашихе

Балашихинская торгово-промышленная палата и школа № 20 заключили соглашение о партнерстве. Оно направлено на развитие предпринимательских навыков у школьников и укрепление взаимодействия между бизнесом и образованием в городском округе.

В рамках сотрудничества запустят программу по созданию предпринимательских классов. Ученики смогут изучать основы экономики, маркетинга и управления проектами, а также участвовать в мастер-классах, деловых встречах и специальных «Уроках бизнеса», организованных ТПП.

Такой подход позволит школьникам погрузиться в реальные бизнес-процессы, развить инициативность и приобрести практические навыки, востребованные на рынке труда. Новое партнерство открывает перспективы для ранней профориентации и формирования у молодежи предпринимательского мышления.

Соглашение между ТПП и школой № 20 станет важным шагом в создании образовательной среды, которая готовит подрастающее поколение к вызовам современной экономики.