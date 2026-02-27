Торгово-деловой комплекс построят в Балашихе к лету

На 21-м километре автодороги М-7 «Волга» в Балашихе строят торгово-деловой комплекс. Работы выполнили уже на 87%

Сейчас строители монтируют инженерные коммуникации и проводят отделку помещений в здании площадью около 14,5 тысячи квадратных метров.

Комплекс, состоящий из двух надземных этажей, будет предназначен для торговли, организации общественного питания и занятий фитнесом. В здании разместят магазин продуктов, кафе на 48 мест, бар, где смогут одновременно расположиться 16 человек, а также и торговые площади.

На втором этаже появятся фудкорт, фитнес-центр и офисы.

За процессом работ наблюдает Главгосстройнадзор Московской области. Завершить их планируют в июне текущего года.