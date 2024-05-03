Торговая палата поддержала семейные предприятия в Щелкове | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:13 Торговая палата поддержала семейные предприятия в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360 в

Встреча семейных предприятий прошла в формате бизнес-гостиной в Щелкове. Участники обсуждали меры поддержки и делились опытом.

Проект «Семейные компании России» создан для предприятий малого и среднего бизнеса. Он дает уникальную возможность развития и разработки успешной торговой стратегии. Для участия в проекте семейные компании проходят специальную процедуру отбора.

Реклама

«В 2018 году Торговая палата Российской Федерации дала старт специальному проекту „Семейные компании России“. Уже пять лет он существует», — отметила директор Департамента по содействию инвестициям и предпринимательским инициативам Торгово-промышленной палаты Московской области Елена Каныгина.

Он добавила, что встречи с семейными предприятиями проходят во всех муниципалитетах Подмосковья для поддержки бизнеса. На встрече в Щелкове каждый желающий рассказал о своем семейном предприятии и о трудностях, с которыми он сталкивается. Многие задавали вопросы и делились своим опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».