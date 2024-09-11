Торфяной пожар потушили вблизи поселка Копылово

Возгорание на торфянике в Домашевском участковом лесничестве потушили 10 сентября. Дым в четырех километрах от клинского поселка Копылово заметили местные жители.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что на место выехали три машины и семь человек личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось чуть менее 10 часов, чтобы ликвидировать низовой пожар.

Причина ЧП — действия человека. Подозреваемые в поджоге уже установлены, ведутся следственные действия.

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