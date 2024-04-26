Топ популярных сфер социального бизнеса назвали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:18 Топ популярных сфер социального бизнеса назвали в Подмосковье Unsplash

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Сегодня в Подмосковье работает 664 представителей МСП, получивших статус «социальных». Свыше 500 из них подтвердили статус, остальные получили его впервые. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наибольшее число социальных предпринимателей ведет деятельность в сфере образования и дополнительного образования, включая кружки и секции, здравоохранения, физической культуры и спорта, культурно-просветительской деятельности и в сфере народных промыслов», — подчеркнула Зиновьева.

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Социальные предприятия могут претендовать на получение специальных мер поддержки, например, субсидию до двух миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей. Свои услуги предлагает и центр «Мой бизнес». Он помогает социальным предпринимателям регистрировать товарные знаки, проводить технические аудиты и другие процедуры.

С подробной информацией о поддержке бизнеса в Подмосковье можно ознакомиться на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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