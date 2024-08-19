Топ популярных онлайн-услуг с начала года назвали в Подмосковье

В Министерстве государственного управления Московской области назвали самые востребованные электронные услуги. Так, с начала 2024 года жители подали более полумиллиона заявлений на оформление выписки из домовой книги.

Министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник отметила, что на региональном портале доступно более 380 услуг, включая «умные» сервисы. Среди самых популярных — оформление социальных карт — более 280 тысяч, запись в кружки и секции — свыше 225 тысяч, а также прием в колледжи и школы — около 120 тысяч каждая.

Уточняется, что с начала 2024 года на портале появились новые услуги, такие как доплата к пенсии для жителей старше 65 и 85 лет, запись на психолого-медико-педагогическую комиссию, аккредитация спортивных федераций и другие.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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