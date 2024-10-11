Топ округов по устранению свалок на контейнерных площадках составили в Подмосковье

На еженедельном штабе заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов обсудил с главами муниципалитетов ликвидацию свалок на контейнерных площадках. Всего с начала года объем устранений навалов превысил 1,5 миллиона кубометров.

«Сейчас контракт с региональными операторами охватывает 70% всего объема свалок; остальные 30% — сторонние возчики, привлекаемые муниципалитетами. Маршрут таких возчиков после подбора отходов практически невозможно отследить, поэтому мы работаем над переходом 100% этой функции под контроль регоператоров», — отметил министр.

По его словам, с начала года лидерами по устранению навалов стали Пушкино, Подольск и Раменский округ.

К 2025 году в Подмосковье планируют включить весь объем перенакоплений в действие контрактов с регоператорами. Отходы будут направлять на пункты перегрузки, взвешивать и отправлять на сортировку для выделения фракций, пригодных для вторичной переработки.

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