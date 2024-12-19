Топ округов по ликвидации незаконных водовыпусков назвали в Подмосковье

В Московской области проводят активную работу по выявлению и ликвидации несанкционированных водовыпусков. Министерство экологии региона назвало топ округов по работе в данном направлении.
ЦУР Московской области взял ситуацию на контроль. За год специалисты успешно выявили и ликвидировали свыше 1,1 тысячи незаконных водовыпусков. Их число снизилось по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует положительную динамику.
За год составили топ-5 округов. Лидером стало Одинцово, далее расположились Ступино, Наро-Фоминск, Раменский округ и Пушкино. Ведомство продолжает активно работать над улучшением состояния водных ресурсов региона и предотвращением экологических нарушений.
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