Топ маршрутов среди безбилетников назвали в Подмосковье

С начала года инспекторы подмосковного Минтранса выявили более 3,7 тысячи безбилетных пассажиров. Первое место в антирейтинге занял рейс «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». Там зафиксировано 293 случая неоплаты проезда.

На втором месте оказался маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с 255 нарушениями правил оплаты.

Замыкает тройку № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)», где обнаружено 142 пассажира, проехавших «зайцем».

Проезд считается неоплаченным, если пассажир заплатил наличными, переводом или вовсе проигнорировал оплату.

В случае проезда без билета полагается штраф до двух тысяч рублей.

Минтранс региона напоминает, платить за проезд в автобусах можно только безналичным путем, используя банковские или транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальные карты.