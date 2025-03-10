Топ-5 округов по качеству уборки в начале марта назвали в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье за первую неделю весны провели механизированную уборку 90% территорий, где была такая необходимость. К процессу привлекли крупногабаритную и малую технику.

Лидерами по объему выполненных работ стали округа Лыткарино, Талдомский, Шатура, Реутов и Пушкинский.

Коммунальные службы подмели улицы и дороги, убрали накопившийся за зиму мусор, помыли проезды.

Сейчас рабочие продолжают очищать ливневки, что позволит не допустить засоров.

Жителям напомнили, что они могут задать вопросы об уборке дворов управляющей организации или МБУ.