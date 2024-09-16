Топ-3 экскурсии для участников «Активного долголетия» назвали в Подмосковье

В Министерстве социального развития Подмосковья назвали самые популярные экскурсионные маршруты у членов клуба «Активное долголетие». В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места региона.

«Свято-Троицкая Сергиева Лавра, по-прежнему, является одним из самых популярных мест для экскурсий. Участники также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов „Гжель“, кондитерская фабрика „Победа“ или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве напомнили, что все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта, для жителей совершенно бесплатны, а стать участником клуба могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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