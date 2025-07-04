Топ-3 самых востребованных онлайн-услуг в образовании назвали в Подмосковье

За полгода цифровыми сервисами в сфере образования воспользовались более 334 тысяч жителей Подмосковья. Наибольший спрос пришелся на запись детей в школы, кружки и на госэкзамены. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Лидером стали секции, по этому вопросу поступило 158 721 обращение. На ОГЭ и ЕГЭ онлайн зарегистрировались 110 807 человек. На третьем месте оказалась запись в первый класс со 64 679 заявлениями.

«Сегодня на региональном портале государственных услуг доступно 19 цифровых сервисов в сфере образования. Мы фиксируем стабильный рост интереса со стороны родителей и обучающихся к онлайн-формату взаимодействия с образовательной системой. Это современно, оперативно и прозрачно», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В ведомстве добавили, что цифровые технологии повышают качество образовательной среды Московской области. Работа над улучшением соответствующей инфраструктуры продолжается.