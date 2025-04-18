Топ-3 округа по выставленным объектам на торги назвали в Подмосковье за неделю

С 7 по 11 апреля 2025 года в Подмосковье на торги выставили более 140 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона. Больше всего лотов появилось в Дмитрове, Павловском Посаде и Коломне.
Так, в Павлово-Посадском округе можно арендовать участок площадью 20 соток в деревне Заозерье для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена на аукционе составляет почти 792 тысячи рублей.
В 2024 году на торгах в Дмитровском округе передали в аренду 148 участков и еще 26 — в собственность, а в Коломне — 117 в аренду, 56 в собственность. Подробнее обо всех объектах можно узнать на интерактивной карте на портале торгов Подмосковья ЕАСУЗ.
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