Тоннель под железной дорогой построят в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде выбирают подрядчика для проектирования и строительства нового въезда в туристический комплекс «Сергиев Посад — врата Золотого кольца». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на этом участке планируют построить транспортную развязку с путепроводом, который пройдет под железной дорогой и соединит Вифанскую и 1-ю Рыбную улицы.

Новая развязка поможет соединить западную и восточную части города, которые сейчас разделяет железная дорога. Благодаря проекту исчезнет ж/д переезд, на котором регулярно возникают пробки, а водителям порой приходится ждать по часу. Помимо этого, улучшится подъезд к историческому центру города, где находится Троице-Сергиева лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В соответствии с техзаданием, здесь построят двухполосную развязку с путепроводом тоннельного типа под железной дорогой Ярославского направления. Общая протяженность объекта — 700 метров, из них длина путепровода — 34 метра», — прокомментировали в ведомстве.

Проектировать объект планируют до третьего квартала 2026 года, а завершить строительство — к третьему кварталу 2029 года.