Тоннель под Симферопольским шоссе откроют до конца года

До конца года автомобилисты смогут воспользоваться трехполосным тоннелем под Симферопольским шоссе, а пассажиры общественного транспорта — подземным пешеходным переходом под Курской железной дорогой к станции Битца. Ход работ проверили специалисты Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы оценили качество строительства продолжения ЮВХ, включая тоннель под Симферопольским шоссе (его протяженность составляет более 125 метров), участок дороги между Симферопольским и Варшавским шоссе длиной 800 метров, а также пешеходный переход к железнодорожной платформе Битца.

Работы по возведению основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы М2 «Крым» начались в 2021 году. На сегодняшний день уже открыт восьмиполосный участок этой дороги от МКАД до Симферопольского шоссе, его длина чуть более двух километров.

До конца года автомобилистам станет доступен тоннель, а пассажирам общественного транспорта — подземный пешеходный переход к станции Битца.

Общая протяженность сооружений на подмосковном участке ЮВХ составит 9,7 километра. Он будет включать эстакаду, несколько переходов и тоннель. Длина основного хода составит 3,5 километра.